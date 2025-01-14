Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemesinde 'orta hasarlı' olduğu tespit edildi.