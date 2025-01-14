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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü

Gaziantep'te, depremde hasar gören 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü.

Kaynak: DHA
Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemesinde 'orta hasarlı' olduğu tespit edildi. 

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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 2

Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi. 

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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 3

Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı. 

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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 4

Çevrede bariyerlerle güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında, bina aniden çöktü. 

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