Gaziantep'te askeri araç şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri aracın şarampole devrildiği kazada 10 asker yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı oto yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.
1 / 4
İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
2 / 4
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
3 / 4
4 / 4