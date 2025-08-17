  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA
Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 1

Yangın, Gaziantep ikinci organize Sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. 

1 / 5
Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 2

Durumu fark edilmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 / 5
Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

3 / 5
Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 4

Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman bulutu kaplarken dumanlar şehrin hemen hemen her noktasından görülüyor. Yangınına müdahale sürüyor.

4 / 5