Gaziantep'te kabus! 3 bine yakın kişi hala mahsur!

Bölgede 50 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığını anlatan Gül, "Gaziantep ekonomik yapısı itibarıyla çok sayıda tır trafiğinin olduğu bir kent. Dolayısıyla otoyolda çok fazla tır kaldı. Bu büyük tonajlı araçların önemli bölümü yolda kaldı, bir kısmı kazaya karıştı. Bundan dolayı trafik aksaklığı söz konusu" diye konuştu.