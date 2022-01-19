Gaziantep'te kabus! 3 bine yakın kişi hala mahsur!
Gaziantep'te etkili olan kar çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, yurttaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.
Etkili kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu trafiğe kapandı. Açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyolda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu söyledi. "TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor" diyen Gül, 2 bin kişinin kurtarıldığı bilgisini vermişti.
Gaziantep Valisi Gül, NTV'ye yaptığı yeni açıklamada "1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz" dedi.
Davut Gül, otoyoldaki sorunun yarısının çözüldüğünü, kalan kısımda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bölgede 50 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığını anlatan Gül, "Gaziantep ekonomik yapısı itibarıyla çok sayıda tır trafiğinin olduğu bir kent. Dolayısıyla otoyolda çok fazla tır kaldı. Bu büyük tonajlı araçların önemli bölümü yolda kaldı, bir kısmı kazaya karıştı. Bundan dolayı trafik aksaklığı söz konusu" diye konuştu.