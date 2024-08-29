Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler

"15 araba ve 20 kişi gelerek düğünü bastılar"

Yaşanan olayı anlatan damadın babası Ahmet K., aralarında husumet olmamasına rağmen böyle olduğunu söyledi., Ahmet K., “Dün oğlumuzun kınası vardı ve o kınaya akrabalarımız, yeğenlerimiz de geldi. Düğünde halay meselesinden dolayı damatla ufak bir tartışma yaşamışlar. Sonrasında ufak bir olay oldu. Biz herkesi ayırdık ve kendisini de evine yolcu ettik. O ise evine gitmeyerek yolda bütün akrabalarını, yanında çalışan işçilerini arayıp 15 araba ve 20 kişi gelerek düğünü bastılar. Oğlumu da darp ettiler. Oğlum şu anda yoğun bakımda yatıyor, hala çıkmadı. Kız kardeşimin çocukları oluyor kendileri. Bizim hiçbir şekilde husumetimiz ve alacak verecek davamız yok" dedi.

"Gelinin tatlısını bile kendisi aldı"

Kına öncesi çeyiz, kız isteme ve kınaya hep beraber gittiklerini söyleyen ve gelinin tatlısını bile yeğeninin aldığını aktaran baba K.,"Çeyize, kız istemeye, kınaya hepsine beraber gittik. Kızın tatlısını bile kendisi aldı. Damatla yaşadığı ufak bir tartışma için bütün kardeşlerini ve 8-10 tane işçisini çağırıyor. O kişileri toplayıp çekiçlerle, levyelerle, demirlerle gelip düğünümüzü bozdular. Düğünü dağıtıp damadı da komaya soktular. Damat ameliyatını oldu şu anda da yoğun bakımda yatıyor. Yaptıklarının cezasını çeksinler. Her önüne gelen böyle değneği çekip düğün basarsa bunu gören yarın başka bir düğünde yapacak. Kanun neyse hepsinin hesabını tek tek verecekler” ifadelerini kullandı.