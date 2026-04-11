Gaziantep’te rehine dehşeti kamerada: 5 kişiyi rehin alan cezaevi firarisi dehşet saçtı!
Gaziantep'te polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren cezaevi firarisi aralarında sevgilisinin de bulunduğu 5 kişiyi rehin aldı. Sevgilisini yaralayıp kaçmaya çalışan şahıs, özel harekat ekipleri ve uzman psikologların müdahalesiyle kıskıvrak yakalanırken yaşananlar Emniyetin dron kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.U. (49) isimli şahıs, polisin ‘teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.
