Gaziantep'te rehine krizi! Cezaevinden çıktı, yine rahat durmadı!

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa süre önce çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.