Gaziantep'te sağanak yağışa dayanamayan bir bina çöktü, 2 kişi enkazdan kurtarıldı!

Olay, Nizip ilçesi Pazar Cami Çay sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 2 katlı eski bir bina çöktü. Çökme sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çökme sırasında binada bulunan karı-koca Mehmet B. ile Zeynep B.yi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.