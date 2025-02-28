Gaziantep'te yakıt tankı patladı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakımı yapılan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı.
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Patlamada M.H. (45) ve A.K. (17) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.
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