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Gaziantep'te yakıt tankı patladı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakımı yapılan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İHA
Gaziantep'te yakıt tankı patladı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı.

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Gaziantep'te yakıt tankı patladı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Patlamada M.H. (45) ve A.K. (17) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Gaziantep'te yakıt tankı patladı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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Gaziantep'te yakıt tankı patladı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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