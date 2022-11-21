Gaziantep'te yerleşim yerlerine roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Bazı roketlerin yerleşim yerlerine düştüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 1'i çocuk 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ardından sınır kentlerine yönelik saldırılar arttı.
Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen füzeler Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Atılan bazı roketlerin yerleşim yerlerinde düştüğü bildirildi.
ROKETLER OKULA VE EVLERE İSABET ETTİ
İlk belirlemelere göre atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kiş yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.