Gaziantep'te yerleşim yerlerine roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kiş yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı.



Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.