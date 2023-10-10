Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'yi hedef aldıkları anlara ilişkin görüntüleri ''Tüm gücümüzle devam edelim'' notuyla paylaştı. Filistin ise Gazze'de yıkımı gösteren kareleri paylaştı.
İsrail savaş uçakları 4 gündür Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutuyor. Başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere birçok mahalle enkaza dönüştü. Çatışmaların şiddeti her geçen saat daha da artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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"TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDELİM"
Savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı anların videosunu paylaşan Netanyahu, saldırıların devam edeceğinin sinyalini vererek "Tüm gücümüzle devam edelim" notunu düştü.
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GAZZE'DEKİ YIKIM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısı altındaki Gazze’den yıkımı gösteren fotoğrafları paylaştı.
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