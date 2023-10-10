Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler

İsrail savaş uçakları 4 gündür Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutuyor. Başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere birçok mahalle enkaza dönüştü. Çatışmaların şiddeti her geçen saat daha da artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.