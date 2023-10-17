Gazze'deki yıkım uydudan böyle görüntülendi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bölgedeki yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım uydudan görüntülendi.
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ABD'li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan fotoğraflar, Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde 8 ve 15 Ekim arasında gerçekleştirilen bombardımanda oluşan manzarayı gözler önüne serdi.
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METRELERCE BÜYÜKLÜKTE KRATERLER OLUŞTU
Uydu fotoğraflarında İsrail bombardımanı sebebiyle ortaya çıkan metrelerce çapındaki kraterler de dikkat çekti.
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Kraterlerin oluştuğu yerlerdeki binaların çoğundan geriye hiçbir iz kalmadığı görüldü.
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