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  4. Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Ölüm kapanı kamerada

Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze Şeridi’nin kuşatılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı - Resim: 1

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin ve komutanlarının yaptıkları konuşmalar, tankların ve askeri araçların ilerleyişi yer aldı.

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Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı - Resim: 2

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas’ın düzenlediği saldırı sonucu Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması emrini verdiğini söylemişti.

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Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı - Resim: 3
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Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı - Resim: 4
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