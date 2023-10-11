Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze Şeridi’nin kuşatılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin ve komutanlarının yaptıkları konuşmalar, tankların ve askeri araçların ilerleyişi yer aldı.
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas’ın düzenlediği saldırı sonucu Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması emrini verdiğini söylemişti.
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