Gazze'nin öncesi ve sonrası... Yıkım havadan görüntülendi
İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım ''öncesi ve sonrası'' fotoğraflarıyla gözler önüne serildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş ‘öncesi ve sonrası’ fotoğraflarını paylaştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 3 bin 478'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 12 bini aştığı kaydedildi.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.