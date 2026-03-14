Gazze'yi İsrail'in saldırıları yetmezmiş gibi iimdi de kum fırtınası vurdu
İsrail'in 2,5 yıl boyunca yerle bir ettiği Gazze Şeridi bu sefer de şiddetli bir kum fırtınasıyla sarsıldı. Evsiz kalan binlerce Filistinlinin sığındığı çadırlar fırtına nedeniyle büyük hasar gördü.
Kaynak: İHA
Gazze Şeridi'nde, aylardır süren İsrail saldırılarının yarattığı yıkım ve insani kriz devam ederken, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası sivil halkın yaşamını altüst etti.
Evleri yıkılan ve çadırlarda barınmak zorunda kalan binlerce Filistinli, fırtınanın yarattığı toz ve zorlu hava koşulları nedeniyle çaresiz durumda.
Çadır kentlerde yaşayan siviller, fırtınanın günlük yaşamlarını durma noktasına getirdiğini belirtiyor.
Özellikle kronik solunum yolu hastalığı bulunan bölge halkı, kum fırtınasının yol açtığı toz birikiminin sağlıklarını ciddi oranda tehdit ettiğini ifade ederek yardım çağrısında bulunuyor. Ç
