Gebze-Darıca metro hattının açılış tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze - Darıca metro hattının 2023 yılında hizmete gireceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze ve Darıca belediyelerini ziyaret etti. Ardından Gebze-Darıca metro hattı projesinin tünel açma törenine katıldı.
Törene Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasında, metro hattının sahil ve Marmaray ile bağlantıyı kolaylaştıracağını belirtti.
Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının istasyon sayısının 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz.
Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız.