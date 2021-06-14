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Gebze-Darıca metro hattının açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze - Darıca metro hattının 2023 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze ve Darıca belediyelerini ziyaret etti. Ardından Gebze-Darıca metro hattı projesinin tünel açma törenine katıldı.

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Törene Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasında, metro hattının sahil ve Marmaray ile bağlantıyı kolaylaştıracağını belirtti.

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Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının istasyon sayısının 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz.

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Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız.

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