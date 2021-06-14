Gebze-Darıca metro hattının açılış tarihi belli oldu

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının istasyon sayısının 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz.