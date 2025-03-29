  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gece gece kahrolduk! Biri engelli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti

Gece gece kahrolduk: Biri engelli, 2 çocuk yangında hayatını kaybetti

Adana'da bir evde çıkan yangında 5 ve 6 yaşındaki 2 kuzen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Gece gece kahrolduk: Biri engelli, 2 çocuk yangında hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi.

1 / 6
Gece gece kahrolduk: Biri engelli, 2 çocuk yangında hayatını kaybetti - Resim: 2

İddiaya göre, Anne Y.G. komşuya gittiği için 6 yaşındaki zihinsel engelli D.G. ile 5 yaşındaki kuzeni K.N. evde yalnız kaldı.

2 / 6
Gece gece kahrolduk: Biri engelli, 2 çocuk yangında hayatını kaybetti - Resim: 3

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

3 / 6
Gece gece kahrolduk: Biri engelli, 2 çocuk yangında hayatını kaybetti - Resim: 4

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

4 / 6