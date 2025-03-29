Gece gece kahrolduk: Biri engelli, 2 çocuk yangında hayatını kaybetti
Adana'da bir evde çıkan yangında 5 ve 6 yaşındaki 2 kuzen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi.
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İddiaya göre, Anne Y.G. komşuya gittiği için 6 yaşındaki zihinsel engelli D.G. ile 5 yaşındaki kuzeni K.N. evde yalnız kaldı.
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Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.
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Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
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