Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı

Ülkelerindeki 2 günlük tatili değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van'a akın etti. Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor. İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor.