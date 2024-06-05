Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle yas tutulan ülkeden tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler gönüllerince eğlendi.
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İranlı turistler, ülkelerindeki 2 günlük tatili değerlendirmek için akın ettikleri Van'da gönüllerince eğleniyor.
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Ülkelerindeki 2 günlük tatili değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van'a akın etti. Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor. İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor.
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Hem Van'ın İran'a yakınlığı, hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söyledi.
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