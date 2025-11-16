Gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı, linçten polis kurtard

Otomobile ve sürücü koltuğundaki şahsa saldıran çalışanları polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıtırken, ekibin müdahalesi bir linçin önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi.