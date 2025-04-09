Gece kulübünde kabus: Çatı çöktü, onlarca can kaybı var

Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 79 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 79 kişi öldü.