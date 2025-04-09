Gece kulübünde kabus: Çatı çöktü, onlarca can kaybı var
Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’daki Jet Set isimli eğlence mekanında, çatının çökmesi sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 79 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 79 kişi öldü.
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Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.
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