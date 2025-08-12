Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı: 3 kişiyi bıçakladı!
İstanbul Taksim'de sevgilisiyle gece kulübüne giren H.Ç. isimli kadın, sevgilisine yakınlık gösteren kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi bıçakla yaraladı.
Kaynak: DHA
Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi.
Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı.
Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.
BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.
