  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı

Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı: 3 kişiyi bıçakladı!

İstanbul Taksim'de sevgilisiyle gece kulübüne giren H.Ç. isimli kadın, sevgilisine yakınlık gösteren kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi bıçakla yaraladı.

Kaynak: DHA
Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı: 3 kişiyi bıçakladı! - Resim: 1

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi.

1 / 8
Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı: 3 kişiyi bıçakladı! - Resim: 2

Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. 

2 / 8
Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı: 3 kişiyi bıçakladı! - Resim: 3

Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

3 / 8
Gece kulübünde kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı: 3 kişiyi bıçakladı! - Resim: 4

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı. 

4 / 8