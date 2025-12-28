Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir gece kulübünde bir kişi kız arkadaşına sarkıntılık yapıldığını iddia eden bir kişi ortalığı birbirine kattı. Şüpheli, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği bir kişiye önce kafa attı ardından da cam bardakla boğazını kesti.
Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’ndeki 25 Mayıs Çarşamba günü 01.30 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde eğlence mekanına giden Ö.G. eğlenmeye başladı.
Bir süre sonra mekandaki bir kişi, kendisine cam bardakla saldırdı. Kavga çıkması üzerine Ö.G., kendisine saldıran kişi tarafından kafa atılarak darbedildi.
Bardakla saldırıya uğrayan ve boğazından yaralanan Ö.G. için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ö.G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın A.D. olduğu tespit edildi.
Kısa sürede yakalanan şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, tanımadığı bir kişinin kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini, ardından kendisine saldırdığını ve elindeki bardağın kırılarak elini kestiğini söylediği öğrenildi.