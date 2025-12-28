Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı

Bardakla saldırıya uğrayan ve boğazından yaralanan Ö.G. için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ö.G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın A.D. olduğu tespit edildi.