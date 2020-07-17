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  3. 17 Temmuz 2020 09:15

Gece ortaya çıkıyorlar! Evden dışarı adım atanları...

Koronavirüsün vurduğu ve hem vaka hem de ölü sayısının artmaya devam ettiği ülkelerden biri de Kolombiya.

Gece ortaya çıkıyorlar! Evden dışarı adım atanları...

Koronavirüsün vurduğu ve hem vaka hem de ölü sayısının artmaya devam ettiği ülkelerden biri de Kolombiya.

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Gece ortaya çıkıyorlar! Evden dışarı adım atanları...

Ülkede virüs tehdidini sürdürürken, daha büyük bir tehdit ise sokaklarda. Son gelişmelerden sonra halk, kapıdan burnunu çıkarmaya bile korkar hali geldi.

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Gece ortaya çıkıyorlar! Evden dışarı adım atanları...

Korkmakta haklılar. Çünkü sadece son dönemde en az 9 kişi bu sebepten hayatını kaybetti. Öldürüldüler.

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Gece ortaya çıkıyorlar! Evden dışarı adım atanları...

Beyaz koruyucu kıyafetler giren ve ellerinde otomatik silahlar olan yasadışı örgüt mensupları, kendileri ilan ettikleri karantinayı bozanları katletmekte sakınca görmüyor.

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