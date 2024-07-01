Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü
Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiğine dair iddia sonrasında halk sokağa döküldü. Araçlar ters çevrildi, iş yerleri ateşe verildi...
Kaynak: DHA / İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi.
1 / 23
İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.
2 / 23
Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için ortalığı birbirine kattı.
3 / 23
Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi.
4 / 23