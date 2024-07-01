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Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü

Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiğine dair iddia sonrasında halk sokağa döküldü. Araçlar ters çevrildi, iş yerleri ateşe verildi...

Kaynak: DHA / İHA
Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü - Resim: 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. 

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Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü - Resim: 2

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.

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Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü - Resim: 3

Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için ortalığı birbirine kattı.

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Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü - Resim: 4

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi.

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