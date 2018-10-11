Gece yarısı tehlikeli gerginlik; 100 Suriyeliyi polis aldı

Kalabalığın artması üzerine Denizli ve çevre ilçelerden takviye olarak polis ve jandarma personeli Kale İlçesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'de ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamlık binası çevresinde çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet güvelik önlemi aldı. İlçeye iki TOMA, bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri de gönderildi. Toplanan vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

