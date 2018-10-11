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  3. 11 Ekim 2018 12:31

Gece yarısı tehlikeli gerginlik; 100 Suriyeliyi polis aldı

Denizli'nin Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Gece yarısı tehlikeli gerginlik; 100 Suriyeliyi polis aldı

Denizli'nin Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Gece yarısı tehlikeli gerginlik; 100 Suriyeliyi polis aldı

Adliye önünde toplanarak olaya tepki gösteren yaklaşık 500 kişi otomobille adliye önünden geçen Suriye uyruklu iki kişiyi derp etmek istedi. Polis ilçede yaşayan yaklaşık 100 Suriyeliyi ilçe dışına nakletti.

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Gece yarısı tehlikeli gerginlik; 100 Suriyeliyi polis aldı

Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi savcıya ifade verdikleri sırada kaymakamlık binası etrafında toplanan çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi.

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Gece yarısı tehlikeli gerginlik; 100 Suriyeliyi polis aldı

Kalabalığın artması üzerine Denizli ve çevre ilçelerden takviye olarak polis ve jandarma personeli Kale İlçesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'de ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamlık binası çevresinde çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet güvelik önlemi aldı. İlçeye iki TOMA, bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri de gönderildi. Toplanan vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

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