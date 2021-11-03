Geçen yıl 3 liraydı! Fiyatı 40 kuruşa düştü, alan yok!

Kasım ayına girdiklerini anımsatan Aydın, "Bu limonun şu anana kadar kesiminin yapılıp bitmesi lazımdı. Limonumuz maalesef dalında kaldı. Normalde bu limon yemyeşilken kesilmeliydi, şuan ağaçta hepsi sapsarı kaldı. Para etmediği için limon dalında kaldı. Lamas, aydın, dikenli dediğimiz 'yatak' diye tabir ettiğimiz depoya alınabilen limonlarımız var, en azından onların para etmesi için bir şeylerin yapılması lazım. Biz mayer cinsi limondan para kazanamadık, hiç olmazsa 'yatak' diye tabir ettiğimiz limonumuzun değerlendirilip, üreticiye para kazandırması için girişimde bulunulabilir" diye konuştu.