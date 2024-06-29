Geçen yıl hizmete açılmıştı: Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü

Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi. 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya devam ederken, bugün sabah saatlerinde tünel içinde çökmeler yaşandı.