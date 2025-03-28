Geçen yıl nüfus 13 kat artmıştı! 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor

"Devletin bölgeye yaptığı yol, köprü ve havaalanı gibi yatırımların etkisi büyük"

ATO Turizm Meslek Komitesi Başkanı Uğur Berk ise, son dönemlerde devletin Kuzey Ege Bölgesi'ne yapmış olduğu Osmangazi Otoyolu, Seyit Onbaşı Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi yatırımların ardından Ayvalık'ın ulaşılabilirlik açısından da birçok yörenin gözdesi haline geldiğini belirterek, "Özellikle de metropol bir kent olan İstanbul'un çok rahat ulaşım noktalarından biri oldu. Bu durum Ayvalık'taki turizm potansiyelini çok ciddi bir şekilde arttırdı. Bu da Ayvalık'ın turizm alanında daha fazla yatırım almasını sağladı. Bu vesile ile bayramlarda, özellikle kış aylarında eskiden kapalı tutulan birçok turistik tesisimiz bu mevsimlerde de açılmaya başlandı ve bayramlarda da doluluk oranımız yüksek seviyelere çıkmaya başladı" diye konuştu.