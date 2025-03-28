Geçen yıl nüfus 13 kat artmıştı! 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor
17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle öne çıkan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde dolup taşacak. Turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Ayvalık'ın nüfusu 75 binden 1 milyona çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklamasının ardından Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kış mevsiminde de açık olan turistik otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 seviyesine çıktığı, bayram tatili sırasında ise bu oranın yüzde 90 ile yüzde 100 oranına ulaşmasının beklenildiği öğrenildi.
Ayvalık'ta Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük, bayramların Ayvalık gibi kültürel ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran destinasyonlarda yoğun geçtiğine dikkat çekti.
Otel müdürü Yük, "Uygulama otelimiz de Ayvalık'ın en güzel noktasında bulunmaktadır. Bu açıdan da şu an için Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlarımız yüzde 80'e ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bayramın 9 güne çıkarılmasıyla da bu yoğunluğun ileriki günlere de yansıyacağına inanıyoruz. 'Kapı Misafiri' olarak adlandırdığımız müşterilerimizle bu oranın yüzde 100'lere ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.
"Devletin bölgeye yaptığı yol, köprü ve havaalanı gibi yatırımların etkisi büyük"
ATO Turizm Meslek Komitesi Başkanı Uğur Berk ise, son dönemlerde devletin Kuzey Ege Bölgesi'ne yapmış olduğu Osmangazi Otoyolu, Seyit Onbaşı Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi yatırımların ardından Ayvalık'ın ulaşılabilirlik açısından da birçok yörenin gözdesi haline geldiğini belirterek, "Özellikle de metropol bir kent olan İstanbul'un çok rahat ulaşım noktalarından biri oldu. Bu durum Ayvalık'taki turizm potansiyelini çok ciddi bir şekilde arttırdı. Bu da Ayvalık'ın turizm alanında daha fazla yatırım almasını sağladı. Bu vesile ile bayramlarda, özellikle kış aylarında eskiden kapalı tutulan birçok turistik tesisimiz bu mevsimlerde de açılmaya başlandı ve bayramlarda da doluluk oranımız yüksek seviyelere çıkmaya başladı" diye konuştu.