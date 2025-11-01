  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu!

Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu!

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan, geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu kez tamamen kurudu.

Kaynak: DHA
Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! - Resim: 1

Manisa'da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. 

1 / 10
Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! - Resim: 2

Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı. 

2 / 10
Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! - Resim: 3

Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu. 

3 / 10
Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! - Resim: 4

Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Gölün son hali görüntülendi. (DHA)

4 / 10