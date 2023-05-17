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Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yağışa paralel olarak çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. 

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Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağış beraberinde şimşeği de getirdi. 

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Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, adeta görsel şölen oluştu. Yağış ve şimşek Kuleli sahilinden görüntülendi.

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Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4
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