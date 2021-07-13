Geçiş garantili yeni otoyol bayramda ücretsiz müjdesini bekleyenlere kötü haber
Özellikle Kurban Bayramı'nda çok sık kullanılması beklenen Ankara-Niğde Otoyolu ücretsiz olur mu diye bekleyenlere kötü haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun, kamu-özel sektör iş birliğiyle milletin hizmetine sundukları yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kesim halinde geçen yıl devreye aldıkları bu otoyolun sahip olduğu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle de kendi alanında önemli bir yatırım olduğuna işaret etti.
Otoyol güzergahı üzerinde döşenen 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yerleştirilen 500 trafik sensörünün, sürücülerin ortaya çıkabilecek her duruma karşı hazırlıklı olmalarını sağladığını söyleyen Erdoğan, bu projenin hizmete girmesiyle Türkiye'nin Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz ulaşım yapılabilen bir otoyol ağına sahip olduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.
Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır." diye konuştu.