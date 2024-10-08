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  4. Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var

Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var

Sudan’da yaşanan kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 626’ya yükseldiği açıklandı.

Kaynak: AA
Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var - Resim: 1

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, ülke genelinde kaydedilen toplam kolera vaka sayısının 21 bin 288’e ulaştığı belirtildi.

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Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var - Resim: 2

Açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artarak 626'ya çıktığı vurgulandı.

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Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var - Resim: 3

Sudan’da Haziran ayından bu yana devam eden yağışlar ve yaşanan seller, kolera vakalarının yayılmasına yol açtı.

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Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var - Resim: 4

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolera salgınını resmen ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurmuştu.

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