Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolera salgınını resmen ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurmuştu.