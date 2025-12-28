Gel de isyan etme! 1,2 milyon metrekarelik meraya imar planı iddiası ortalığı karıştırdı

Ayrıca, söz konusu mera vasfındaki arazinin hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik ardışık plan değişiklikleri yapıldığı da iddia edildi. Alanın önce yeşil alan ve sosyal donatı olarak planlandığı, ardından kamu hizmet alanına dönüştürüldüğü, son aşamada ise konut veya ticaret alanı olarak imar planına dahil edildiği iddia edildi. Bu yöntemle arazinin mera niteliğinin örtülmeye çalışıldığı ve denetim süreçlerinin zorlaştırıldığı ileri sürülürken, konunun müfettişler tarafından tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi. Bölgede küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşlardan İsa Mermer, yaşananlara tepki göstererek, hayvanları için yaylak alan kalmayacağı endişesi taşıdığını ifade etti. Mermer, yaklaşık 7 yıl önce hayvancılık yapmak amacıyla İstanbul'dan ilçeye geldiğini belirterek, "Küçükbaş hayvancılığı çok seviyorum, adeta sevdalısıyım. Meram olmadan bu hayvancılığı yapmam mümkün değil. Nereye gittiysek hiçbir cevap alamadık. Bu şekilde devam ederse ben bu hayvancılığı bırakacağım. Ben bıraktıktan sonra sonraki nesil ne olacak" dedi.