Gel de tepki gösterme! Cezaevinden çıkıp elinde bıçakla bir kadına saldırıp, serbest bırakıldı
Manisa'da eli bıçaklı saldırganın bir şarküterideki kadın çalışana bıçakla saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, saldırganın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki yağdı...
Kadının yara almadığı olayın ardından gözaltına alınan M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.
Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak’taki bir şarküteride meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen M.P., girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanıp, iş yerinden kaçtı.
Sesleri duyan çevredekiler de olay yerinden kaçmaya çalışan M.P.’yi yakalayıp, darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.P. kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak, polislere direnen M.P., yanına kimseyi yaklaştırmadı.