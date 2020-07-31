  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Temmuz 2020 12:10

''Gel güzel kızım, gel kurban olduğum''

Kayseri'de kaçan kurbanlık dana 2 saat sonucu yakalandı. Vatandaşlar oradan orada peşinden koştuğu kurbanlık, zor anlar yaşatırken vatandaşların danaya seslenmesi dikkat çekti.

''Gel güzel kızım, gel kurban olduğum''

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar peşine düştükleri danaya, 'Gel güzel kızım, gel kurban olduğum"'diye seslendi.

1/ 9
''Gel güzel kızım, gel kurban olduğum''

Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı. 

2/ 9
''Gel güzel kızım, gel kurban olduğum''

Bahçelievler Mahallesi'ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı. 

3/ 9
''Gel güzel kızım, gel kurban olduğum''

Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM