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  3. 26 Eylül 2020 17:20

Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası!

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Teknofest'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuar alanına yanında bulunan küçük öğrencilerle birlikte girdi.

Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası!

Erdoğan'ı ilk kez bu kadar yakından gören genç yarışmacılar, heyecanını "Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erodğan'a, "Heyecanımızı mağdur görün" demesi üzerine ise Erdoğan, "Heyecanlanmayın" diyerek gençleri sakinleştirdi.

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Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası!

Öğrenciler ile sohbet eden Erdoğan daha sonra çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi.

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Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası!

Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı.

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Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası!

Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa roket ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencilere para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı. Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.

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