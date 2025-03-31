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Gelecek, geliyor derken geldi! Ege'nin tatil cennetlerini fırtına vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Datça ilçesinde de 15 metrelik motorlu tekne alabora oldu.

Kaynak: DHA
Gelecek, geliyor derken geldi! Ege'nin tatil cennetlerini fırtına vurdu - Resim: 1

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Muğla'da fırtına etkili oldu.

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Gelecek, geliyor derken geldi! Ege'nin tatil cennetlerini fırtına vurdu - Resim: 2

Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

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Gelecek, geliyor derken geldi! Ege'nin tatil cennetlerini fırtına vurdu - Resim: 3

Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Türkkuyusu Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı.

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Gelecek, geliyor derken geldi! Ege'nin tatil cennetlerini fırtına vurdu - Resim: 4

Gümbet Sahili'nde iskele üzerine inşa edilen kabin fırtına nedeniyle devrildi.

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