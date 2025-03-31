Gelecek, geliyor derken geldi! Ege'nin tatil cennetlerini fırtına vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Datça ilçesinde de 15 metrelik motorlu tekne alabora oldu.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Muğla'da fırtına etkili oldu.
1 / 8
Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum- Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.
2 / 8
Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Türkkuyusu Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı.
3 / 8
Gümbet Sahili'nde iskele üzerine inşa edilen kabin fırtına nedeniyle devrildi.
4 / 8