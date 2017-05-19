Gelecekte en çok kazandıracak 10 meslek açıklandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerinin toplumsal dönüşümü gerçekleştireceğini belirterek, "Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine, Robot Mühendisliği, 3D Yazıcı Mühendisliği, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı gibi meslekler hayatımıza yön verecek." dedi.