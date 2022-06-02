Gelen giden götürdü... Tarlasından çıkan serveti böyle kaçırdı!

"GELEN GİDEN GÖTÜRDÜ, GECE GELİP KAMYON KAMYON ÇALDILAR"

Tarlasından çıkan taşlarının kamyon kamyon çalındığını ifade eden Ali Aydın, "Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü, gece gelip kamyon kamyon çaldılar. Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Şimdi bu taşın tonu bin 600 dolar yapıyor. Tarlamda servet vardı, ben hiç para kazanamadım. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır. Bu taş Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş, taşlardan en son ben 1 ton kadar topladım. Onlar da elimde. Müşteri çıkarsa elimde kalan son taşların hepsini 60 bin liraya satmayı düşünüyorum" dedi.