Gelen giden götürdü... Tarlasından çıkan serveti böyle kaçırdı!
Bursa'da bir köylünün tarlasında çıkan mor renkli taşların, değerli 'Mor Jade' taşı olduğu gerçeğini anlayana kadar iş işten geçti.
Bursa Harmancık'ta bir köylü tarlasından çıkan servetten oldu. Yapılan incelemeler sonucunda tarlasından çıkan taşların değerli 'Mor Jade' taşı olduğu ortaya çıkarken tarla sahibi "Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü, gece gelip kamyon kamyon çaldılar" dedi.
TONU BİN 600 DOLAR
Harmancık ilçesi Akpınar köyünde yaşayan Ali Aydın, tarlasında bulunan çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Yapılan incelemeler sonucu bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen başlıca jadeit, kuvars, flogopit, klorotoid, epidot ve ortoklas altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan mor renk bu taşlar kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı.
BÜYÜK BİR SERVETİ KAÇIRDI
Mor renk taşların takı tasarımında kullandığı ortaya çıktı. Japonların uğur taşı olarak bilinen taştan elinde 1 ton kadar kalan Ali Aydın, taşları alıcı bulduğu taktirde 60 bin liraya satmayı düşünüyor. Büyük bir serveti kaçıran Aydın, elinde kalan son taşlarla küçük de olsa para kazanmayı hedefliyor.
"GELEN GİDEN GÖTÜRDÜ, GECE GELİP KAMYON KAMYON ÇALDILAR"
Tarlasından çıkan taşlarının kamyon kamyon çalındığını ifade eden Ali Aydın, "Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü, gece gelip kamyon kamyon çaldılar. Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Şimdi bu taşın tonu bin 600 dolar yapıyor. Tarlamda servet vardı, ben hiç para kazanamadım. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır. Bu taş Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş, taşlardan en son ben 1 ton kadar topladım. Onlar da elimde. Müşteri çıkarsa elimde kalan son taşların hepsini 60 bin liraya satmayı düşünüyorum" dedi.