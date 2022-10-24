Gelin 90, damat 77 yaşında... Sağlık ocağında tanışıp evlendiler
İstanbul Avcılar'da sağlık sorunları nedeniyle gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki kadın ile 77 yaşındaki adam, nikah masasına oturdu.
Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.
Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.
Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi.