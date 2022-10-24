Gelin 90, damat 77 yaşında... Sağlık ocağında tanışıp evlendiler

Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.