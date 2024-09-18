  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu

Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Avcılar'da kapının önüne yapılan gelin alma töreninde meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: DHA
Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu - Resim: 1

Motosiklet ile kuryelik yapan Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi. Yalçınkaya'nın arkadaşları motosikletleri ile gelin alma törenine geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı. 

1 / 5
Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu - Resim: 2

Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti. Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu. Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. 

2 / 5
Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu - Resim: 3

Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

3 / 5
Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu - Resim: 4

Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.

4 / 5