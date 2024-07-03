Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı
Mardin'de bir kadın, ablasıyla önünü kestiği kayınvalidesi N.Ç.'yi, ayağından çıkardığı terlikle darbedip, ardından otomobille çarparak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 20 Haziran’da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. S.D.Ç., sokakta yürüyen kayınvalidesi N.Ç.’nin önünü otomobille kesti. Ardından ablasıyla otomobilden inen S.D.Ç., ayağından çıkardığı terlikle Ç.’yi darbetti.
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Çevredekilerin araya girmesine rağmen vurmaya devam eden S.D.Ç., daha sonra bindiği otomobilini Ç.’nin üzerine sürüp çarptı. Savrulup yere düşen Ç. yaralanırken, S.D.Ç. tekrar otomobilden indi.
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Bir süre bekledikten sonra ablasıyla otomobile binen S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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N.Ç., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi.
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