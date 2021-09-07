Gelin ve damada 2 milyon TL ve 4 kilo altın takıldı

Müzik dinletisi, yemek ikramı ve oyun havaları eşliğinde çekilen halayın ardından yeni evli çiftin takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler, teker teker yeni evli çifte para ve altın taktı. Pandemi önlemleri dolayısıyla bir sandığa zarf koyarak atılan paraların yanı sıra geline çok sayıda altın kolye, beşi bir yerde ve bilezik takıldı. Gün sonunda Ertoşi Aşireti’nin önden gelen ismi Hamit Bayram’ın oğlu Emin Bayram’a 2 milyon lira nakit para, geline ise 4 kilo altın takıldı.