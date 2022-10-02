Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler

Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen’in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze’de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğün, takılan paranın miktarıyla adeta dudak uçuklattı. Takı masasındaki paraların görüntüsü bankayı andırırken sayma işlemi sonrası takılan toplam para da açıklandı. İşte detaylar...