Gelinin giyinme odasında gizli kamera davasında salon sahibi beraat etti
İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunun kadın çalışanlar odasına gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla yargılanan salon sahibi beraat etti.
İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonunun kadın çalışanlarına ait giyinme odasında gizli kamera bulunduğu iddiasıyla açılan davada mahkeme son sözü söyledi. "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla yargılanan salon sahibi H.D., bilirkişi raporu doğrultusunda beraat etti.
28 Kasım 2025 tarihinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kadın çalışanlar havalandırma boşluğuna gizlenmiş bir kamera düzeneği bulduklarını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Salon sahibi H.D. ise kamerayı hırsızlık olaylarına karşı güvenlik amacıyla yerleştirdiğini savunmuştu.
Dava sürecinde mahkemeye sunulan kapsamlı bilirkişi raporu, kararın dönüm noktası oldu. Raporda, söz konusu düzeneğin standart bir güvenlik kamerası niteliğinde olduğu ve incelenen kayıtlarda herhangi bir uygunsuz görüntüye ya da suç teşkil eden bir içeriğe rastlanmadığı belirtildi.
Adli birimlerce incelenen hard disk ve dijital materyallerde, iddia edilenin aksine yalnızca düğün ve kına gibi salon organizasyonlarına ait rutin görüntülerin yer aldığı tespit edildi. Bu bulgu, salon sahibinin "güvenlik ve organizasyon takibi" savunmasını destekledi.