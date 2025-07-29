Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi
Antalya'da eşinin çocukları göstermediği gerekçesiyle daha önce çatıya çıkarak ekiplere köşe kapmaca oynatan kişi bu sefer eşinin gelinlik mağazasına girip, gelinlikleri parçalayarak üzerlerine kolonya döktü. Şüpheli mutfak tüpüne çakmağı dayayınca itfaiyenin tazyikli suyuyla etkisiz hale getirildi...
Antalya'da eşinin uzaklaştırma kararı almasına sinirlenip 10 gün önce çatıya çıkarak itfaiyeye köşe kapmaca oynatan adam, bu sefer eşinin işlettiği ve satış için bir başkasıyla anlaştığını ileri sürdüğü gelinlik mağazasına girip ortalığı savaş alanına çevirdi.
Ekipleri alarma geçiren olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki iki katlı gelinlik mağazasında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, eşinin uzaklaştırma kararını aldırıp çocuklarını göstermediğini ve yine eşinin işlettiği gelinlik mağazasının satıldığını ileri süren B.T. (48), işletmeye üst kattan girip gelinlikleri parçalamaya başladı.
Çevredekilerin fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesine üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.