Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi

Antalya'da eşinin uzaklaştırma kararı almasına sinirlenip 10 gün önce çatıya çıkarak itfaiyeye köşe kapmaca oynatan adam, bu sefer eşinin işlettiği ve satış için bir başkasıyla anlaştığını ileri sürdüğü gelinlik mağazasına girip ortalığı savaş alanına çevirdi.