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  3. 18 Ocak 2021 17:46

Gelinlikli kardan adam! İşte memleketten kardan adam manzaraları

Türkiye'nin dört bir tarafında kar yağışı gerçekleşince herkes eğlenmek için sokaklara döküldü. İşte memleketten en ilginç kardan adam manzaraları.

Gelinlikli kardan adam! İşte memleketten kardan adam manzaraları

3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı.

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Gelinlikli kardan adam! İşte memleketten kardan adam manzaraları

Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü.

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Gelinlikli kardan adam! İşte memleketten kardan adam manzaraları

YAPTIKLARI KARDAN ADAMLA HALAY ÇEKTİLER
Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü.

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Gelinlikli kardan adam! İşte memleketten kardan adam manzaraları

Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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