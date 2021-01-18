Gelinlikli kardan adam! İşte memleketten kardan adam manzaraları

YAPTIKLARI KARDAN ADAMLA HALAY ÇEKTİLER

Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü.