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  3. 13 Ekim 2020 10:17

Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar renklerine bürünürken, görsel güzellik oluştu.

Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

Sivas'a yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde, sonbaharda güzel manzaralar ortaya çıktı. 

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Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

Sivas- Suşehri yolundaki 2 bin 10 metre rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin etkisiyle görsel güzellik oluştu. 

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Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

Geminderesi'ndeki ormanlık alan, sarı ve yeşil renklere büründü. Manzara, dronla havadan görüntülendi. 

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Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

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