Genç avukatın hobisi mesleği oldu: Günde 1 tona yakın hasat yapıyor
Antalya'da mesleği avukatlık olan 26 yaşındaki genç girişimci, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğini profosyonel bir üretim modeline dönüştürdü. İstiridye mantarı üretim tesisi kuran girişimci, günde 1 tona yakın hasat yapıyor.
2022 yılında halk eğitim kurslarında aldığı eğitimle mantar yetiştiriciliği belgesi alan Günaydın, kısa sürede üretimini büyüterek 1000 metrekare kapalı alana sahip bir tesis kurdu. Tesisin 850 metrekarelik üretim alanında 30 ayrı oda bulunurken, sıralı ekim sistemiyle her gün düzenli hasat yapılıyor.
Antalya'da yılın 365 günü üretim yapan büyük bir tesis olduklarını belirten Günaydın, toplamda yaklaşık 180 ton kompost kapasitesine sahip olduklarını ifade etti. Günaydın, tüm odaların dolu olduğu dönemlerde günlük hasat miktarının 500 ila 1000 kilogram arasında değiştiğini, bu üretimin aylık ortalama 24 ton, yıllık ise yaklaşık 280-290 ton seviyesine ulaştığını dile getirdi.
Diğer üreticilerden farklı olarak planlı ve sıralı ekim sistemi uyguladıklarını belirten Günaydın, "Her gün taze ürün hasat etmeyi hedefliyoruz ve bunu başarıyoruz. Yılın her günü kesintisiz üretim gerçekleştiriyoruz" dedi.
Üretilen mantarların büyük bölümünü restoran ve otellere doğrudan ulaştırdıklarını kaydeden Günaydın, " Mantarlar, tedarikçiler aracılığıyla pazarlara sevk ediliyor. İç piyasada talep yüksek olduğu için henüz ihracat seviyesinde değiliz" diye belirtti.