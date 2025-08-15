Genç çift evde ölü bulundu; 5 yaşındaki kızları kayıp!
Şanlıurfa'da genç çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin evde bulunamayan 5 yaşındaki kızları ise aranıyor.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. S.E.’nin (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, S. ve K.E.’yi (27) yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekipler, çiftin 5 yaşındaki kızları D.’nin ise evde olmadığını tespit etti. Çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
